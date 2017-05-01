強制道考上路 桃園8人報考僅2人通過

汽車考照強制道路路考5月上路，35歲陳先生通過路考，成功取得駕照。(桃園監理站提供)

汽車考照強制道路路考5月上路，劉先生是桃園首位考取駕照者。(桃園監理站提供)

桃園首位考取駕照的劉先生說，上路前要檢查車體四周有無異物，掌握「蹲下去」 原則。(桃園監理站提供)

桃園首位考取駕照的劉先生說，上路前要檢查車體四周有無異物，掌握「蹲下去」 原則。(桃園監理站提供)

汽車考照強制道路路考5月上路，開跑首日桃園監理站共有8位報名，但1位筆試沒過、5位場考沒過，上、下午場各1人闖進道考，都順利通過測驗，桃園首位考取駕照的劉先生開心地說，道路駕駛感覺比場內考試簡單，掌握方向燈的使用和注意突發狀況，就能順利拿到駕照。

桃園監理站因應新制上路，控管線上預約考照人數，上、下午場各有4位民眾報名，全是6、7年級生的男性，不少人考前都信心滿滿，但1位筆試沒過、5位場考分別在倒車入庫、路邊停車、引擎熄火、S倒車出口壓路面邊線及單手操作等原因被刷下來，無緣參加首日上路的道考。

考前直說很緊張的37歲劉先生，則順利闖進道考，通過測驗，成為桃園首位完成道考取得駕照的考生，笑說安全過關後「還是很緊張」，開心分享心得：「我覺得場考反而比較難！」。

劉先生說，路考因車流量多，一定要記得使用方向燈，否則一扣32分駕照就掰了，其它就是注意前後有無來車等突發狀況，特別不一樣的地方就是上路前要檢查車體四周有無異物，掌握幾項原則就能順利通過考試，劉和下午通過考試的35歲陳先生，同為桃園唯二在新制上路後成功考取駕照者。

桃園監理站長周景朗提醒，上車前要「蹲下去」注意四車輪胎檢測、車底有無異物，開車上路要繫安全帶，方向燈更要特別注意，一次忘了打方向燈就會扣32分，低於70分就得下次重考，碰到行人穿越道也要放慢讓道，養成良好的駕駛習慣，就能順利通過道考。

(中時)