薑黃入粽 搶佔養生市場

黃金薑黃粽(圖片提供：黑橋牌)

近年來，養生意識大為抬頭，就連粽子也開始大走健康取向，黑橋牌自去年推出「寶石紅藜粽」大獲好評後，今年再度加碼推出新品「黃金薑黃粽」，搶佔今年端午節養生粽市場。

薑黃是一種常見藥草，也做為香料應用在料理中行之有年，屬於薑科植物的薑黃在印度、日本、台灣都有栽種，外觀與老薑長得極為類似，是印度咖哩當中常見香料。黑橋牌的「黃金薑黃粽」是在糯米中加入來自印度的天然薑黃粉，並使用天然植物油炒焙，再用栗子取代膽固醇較高的鹹蛋黃，搭配香菇、蓮子等富含膳食纖維又低熱量的配料，金黃色的米粒帶有清香風味，口感清爽。

含有薑黃素（Curcumin）的薑黃，是近年來廣受歡迎的保健成分，更具有「超級抗氧化物」的美名，天然薑黃的抗氧化成分是維生素C的2.75倍。薑黃爆紅的原因是已有多篇研究指出，薑黃的抗氧化特性與預防失智、抗癌方面有極大關聯。需要注意的是，孕婦、腎臟疾病、胃潰瘍、膽管堵塞的人並不適合食用薑黃，在選擇養生粽的時候需要多注意。

(中時)