薑黃入粽 搶佔養生市場
近年來，養生意識大為抬頭，就連粽子也開始大走健康取向，黑橋牌自去年推出「寶石紅藜粽」大獲好評後，今年再度加碼推出新品「黃金薑黃粽」，搶佔今年端午節養生粽市場。
薑黃是一種常見藥草，也做為香料應用在料理中行之有年，屬於薑科植物的薑黃在印度、日本、台灣都有栽種，外觀與老薑長得極為類似，是印度咖哩當中常見香料。黑橋牌的「黃金薑黃粽」是在糯米中加入來自印度的天然薑黃粉，並使用天然植物油炒焙，再用栗子取代膽固醇較高的鹹蛋黃，搭配香菇、蓮子等富含膳食纖維又低熱量的配料，金黃色的米粒帶有清香風味，口感清爽。
含有薑黃素（Curcumin）的薑黃，是近年來廣受歡迎的保健成分，更具有「超級抗氧化物」的美名，天然薑黃的抗氧化成分是維生素C的2.75倍。薑黃爆紅的原因是已有多篇研究指出，薑黃的抗氧化特性與預防失智、抗癌方面有極大關聯。需要注意的是，孕婦、腎臟疾病、胃潰瘍、膽管堵塞的人並不適合食用薑黃，在選擇養生粽的時候需要多注意。
(中時)
關鍵字：薑黃
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。