才拍完婚紗不久 女星被醉漢刺殺身亡
大陸女星「腿腿」劉潔拍過許多搞笑影片，以開朗俏皮的形象吸引不少粉絲，沒想到她日前到醫院探病時，和一名醉酒男子發生口角，竟被對方拿刀捅了2刀，當場不治，突如其來的噩耗，讓網友相當震驚。
據陸媒《春城晚報》報導，劉潔上月29日和男友一起去醫院探望外婆，要離開醫院時，在1樓撞上一名喝醉酒的男子，結果對方莫名衝著他們開始謾罵，於是兩人也氣不過地回罵幾句，怎料，醉漢突然從身上抽出刀，對著劉潔狠砍2刀，且致命地刺在心臟和脾臟位置，使得劉潔當場就沒了生命跡象，而劉潔男友的腿部也被醉漢砍了3刀。
目擊整起事件的女醫生指出，當時她剛好路過住院大樓，突聽到有男子邊跑邊喊「殺人了！殺人了！」跑過去一看，便發現有個女孩倒在血泊中，雖然馬上採取急救措施，但仍回天乏術，就算送進急診室搶救還是救不回。據悉，劉潔和男友論及婚嫁，前陣子才剛拍完婚紗照，沒想到突遇憾事，讓她來不及走入婚姻。
(中時電子報)
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