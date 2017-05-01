梁聖岳將返台 家屬聲明：希望媒體停止任何報導

在喜馬拉雅山區失聯47天獲救的台灣旅客梁聖岳在今日出院準備返台，家屬發出聲明希望媒體停止任何報導。(美聯社)

在喜馬拉雅山區失聯47天獲救的台灣旅客梁聖岳，從獲救以來就受到媒體關注，不過在梁聖岳即將返台之際，家人代為發表聲明，希望媒體朋友停止任何的報導，並表示將不接受各界的採訪、跟拍、慰問。

梁聖岳與女友劉宸君共赴尼泊爾喜馬拉雅山區健行，失聯47天後被尋獲，梁聖岳順利獲救，劉宸君則不幸罹難。梁聖岳在經過幾天休養後，在今日辦理出院準備返台。

但受到媒體的關注與網友的熱議對梁聖岳與家人也是一種困擾，梁聖岳家人就在臉書上代為發出聲明，表示媒體一路來的報導中，資訊有正確也有錯誤，但無論如何希望媒體朋友停止任何的報導，並希望往後不再出現不實留言與不尊重他人的言論，否則會與律師討論後續法律相關事宜。

家人表示聖岳在山中受困數十日，身體非常虛弱，因此亟需康復的空間與時間。基於以上因素，我們在此代他表示將不接受各界的採訪、跟拍、慰問，請大家讓他好好地休養。

對於逝世的劉宸君，梁聖岳家人也表示在未來的漫漫長路中，一定會堅強地與聖岳及宸君的家屬一起走著。

(中時電子報)