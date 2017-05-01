趙小僑被封台灣好媳婦　急向孫媽拜師學廚藝

趙小僑帶著婆婆（左），拜訪孫媽。（經紀人提供）

趙小僑帶著婆婆和吳政迪，一起拜訪孫媽。（經紀人提供）

趙小僑向孫媽學做菜。（經紀人提供）

趙小僑向孫媽學做菜。（經紀人提供）

趙小僑推薦翻爆APP。（經紀人提供）

小僑與劉亮佐愛情長跑6年，去年12月登記結婚、4月初在沖繩舉行婚禮，婚後的她簡直成為「台灣好媳婦」代表，之前完全不會做菜的她，婚前就為繼子銓銓洗手做羹湯、努力學做菜，也幫經常在海外工作的老公照顧婆婆，日前還帶著婆婆一起到乾爹孫德榮的媽媽家，除了她可以向「孫媽」討教廚藝，也陪兩位媽媽打麻將交流牌技，當天狂輸錢給兩位長輩的她，不承認是故意輸，強調「是我技不如人啦」。

她說，認識劉亮佐之前，她完全不會做菜，只會煮泡麵和水餃，削個蘿蔔或蘋果皮，削完只會剩半顆，還曾嚇傻閨蜜們，結果因為要讓銓銓吃到新鮮的食物，她開始學做菜，且順著孩子喜愛的口味，努力學日式家庭料理，最拿手的就是銓銓最愛的丼飯料理，連他不愛吃鮭魚，她都能想辦法變化口味讓他覺得好吃到願意吞下去。現在父子兩都很愛吃她做的菜，常誇她做的菜好好吃。

不過好還要更好，她日前特別帶著婆婆一起拜訪孫媽，除了讓兩個熟識的老人家聊天敘舊，她也趁機向孫媽討教做菜撇步，「孫媽真的超厲害，會自己釀紅麴、做辣椒醬、包水餃、包粽子，連他們家的蘿蔔排骨湯都比其他人做的好喝。」

每天快樂地忙著照料老公與繼子生活起居，她坦言很少時間看新聞，日前同門的吳政迪好康到相報推薦她「翻爆APP」，她才發現原來滑手機也能享受翻報樂趣，而且看新聞原來這麼有效率。

(中時)