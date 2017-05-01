趙小僑被封台灣好媳婦 急向孫媽拜師學廚藝
小僑與劉亮佐愛情長跑6年，去年12月登記結婚、4月初在沖繩舉行婚禮，婚後的她簡直成為「台灣好媳婦」代表，之前完全不會做菜的她，婚前就為繼子銓銓洗手做羹湯、努力學做菜，也幫經常在海外工作的老公照顧婆婆，日前還帶著婆婆一起到乾爹孫德榮的媽媽家，除了她可以向「孫媽」討教廚藝，也陪兩位媽媽打麻將交流牌技，當天狂輸錢給兩位長輩的她，不承認是故意輸，強調「是我技不如人啦」。
她說，認識劉亮佐之前，她完全不會做菜，只會煮泡麵和水餃，削個蘿蔔或蘋果皮，削完只會剩半顆，還曾嚇傻閨蜜們，結果因為要讓銓銓吃到新鮮的食物，她開始學做菜，且順著孩子喜愛的口味，努力學日式家庭料理，最拿手的就是銓銓最愛的丼飯料理，連他不愛吃鮭魚，她都能想辦法變化口味讓他覺得好吃到願意吞下去。現在父子兩都很愛吃她做的菜，常誇她做的菜好好吃。
不過好還要更好，她日前特別帶著婆婆一起拜訪孫媽，除了讓兩個熟識的老人家聊天敘舊，她也趁機向孫媽討教做菜撇步，「孫媽真的超厲害，會自己釀紅麴、做辣椒醬、包水餃、包粽子，連他們家的蘿蔔排骨湯都比其他人做的好喝。」
每天快樂地忙著照料老公與繼子生活起居，她坦言很少時間看新聞，日前同門的吳政迪好康到相報推薦她「翻爆APP」，她才發現原來滑手機也能享受翻報樂趣，而且看新聞原來這麼有效率。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。