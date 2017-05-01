日勝生子公司施工頻出包 不分藍綠都撻伐

桃園北區汙水下水道工程施工品質遭議員撻伐，不但搶先封路造成交通黑暗期，封路突出到十字路口造成人車爭道、險象環生。（蔡依珍攝）

桃園北區汙水下水道工程施工品質遭議員撻伐，不但搶先封路造成交通黑暗期，封路突出到十字路口造成人車爭道、險象環生。（蔡依珍攝）

桃園北區汙水下水道工程施工品質遭議員撻伐，不但搶先封路造成交通黑暗期，封路突出到十字路口造成人車爭道、險象環生。（蔡依珍攝）

桃園北區汙水下水道工程施工品質遭議員撻伐，不但搶先封路造成交通黑暗期，封路突出到十字路口造成人車爭道、險象環生。（蔡依珍攝）

日勝生子公司「日鼎水務」承包桃園北區汙水下水道工程，但施工品質遭議員群起撻伐，不分藍綠議員都直指下水道接管工程，常常搶先封路造成超長交通黑暗期，更屢屢發生路基掏空、傷人、車禍等意外，甚至害工人慘遭活埋，痛斥公共建設不能反對，變相造成廠商為所欲為。

水務局長劉振宇說，日鼎至今已挨罰70萬元，強調會持續加強督導，針對工安意外檢討，也從原向下挖超過1.5公尺、提高到1.2公尺就要施作擋土牆，並以CCTV全程錄影監控施工狀況，要求監造到場督工，確保品質與安全。

議員萬美玲氣憤說，日鼎常「偷跑」，前段工程還沒完工就搶先在下個、下下個路段封路，但工程又頻頻延宕，可說是「滿地開花」，超巨大機具卡在重要路口，造成看不到盡頭的交通黑暗期，屢屢反映卻無下文，斥責水務局：「你不覺得煩，我都覺得煩了！」

議員黃婉如則怒斥：「公共建設不能反對，變成廠商為所欲為！」她舉南平路和南通路口工程為例，工程圍籬遮住對向車道，造成用路人視線死角、路幅變窄，又沒有適當交通維護，導致車禍意外事件頻傳，雖然反映後在尖峰時段有派義交指揮交通，但效果仍有限，加上施工沒日沒夜，「我要請勞動局好好檢查，到底有沒有違反勞基法！」

議員李光達也對交通維護直搖頭，像是力行路口中間有分隔島，工程突出到十字路口，不但覆蓋斑馬線，也造成視線死角，行人只剩交通錐分隔出來的狹小空間穿越馬路，必須與車爭道，險象環生，「出事了可不可以國賠？」

議員郭麗華則直指日鼎工程管理缺失不斷，蘆竹發生好幾起路基坍方意外，不乏完工後路段，甚至上月發生廠商便宜行事，未設擋土牆，土石崩塌導致2工人遭活埋，僅1人幸運逃出，1人命喪黃泉，施工品質堪憂。議員黃景熙也不滿水務局為了提高接管率要拆民屋，強調社會要進步一定會有陣痛期，但要尋求最小侵害。

議員陳麗莉則直指工程延宕，水務局應該橫向聯繫主動通知環保局，而非放任未在期限內取得汙水排放許可證的列管大樓不管，任由環保局開罰，要求主動提供名單讓環保局銷案。

(中時)