有勾串、逃亡之虞 劉邦誠聲押禁見

綽號「海山大哥」、擁多項前科的劉邦誠，昨（30）在中和與警方當街駁火30餘槍，經女友柔情喊話，才棄械投降。今天上午與9名小弟陸續被移送新北地檢署，經過一下午的偵訊，晚間10時許，檢方以劉邦誠涉犯妨害自由、槍砲等重罪，且有逃亡、勾串證人之虞，向法院聲請羈押禁見。

(中時)