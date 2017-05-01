《海豬仔》獲休士頓國際影展金獎！江宏恩：終於等到了
由資深影人何平製作、黃駿樺執導的公視人生劇展《海豬仔》4/30獲「第50屆休士頓國際影展（WorldFest Houston）」戲劇類外語長片金牌獎。當初為戲增胖8公斤的男主角江宏恩第一時間獲知消息後興奮表示：「這是一次大家對海洋的熱情齊心成就的作品！」
飾演主角「海豬仔」的江宏恩說：「除了開心還是開心！終於等到了海豬仔得獎！」他在劇中有多場海底攝影鏡頭，水下拍攝期更長6天，危險性高且辛苦，拍攝時，他還必須背負超過20公斤的潛水裝備下水。
江宏恩說，戶外運動一直是他的最愛，能夠結合工作和運動興趣是最快樂的事，雖然他是潛水的初學者，但海底景觀與眼花撩亂的魚兒們卻讓他在拍攝完後，深深愛上了這片天然美景」，「一定要再回去綠島潛水」。
「休士頓國際影展」為美國3大歷史悠久的國際影展之一，今年適逢第50屆，共有74個國家、近4300部作品參賽，獲選放映觀摩的有87部劇情片、109部短片。導演黃駿樺也受邀赴美映演，他表示，《海豬仔》很榮幸參加休士頓影展且幸運得到戲劇類外語長片金獎，很高興第一次參加國際影展，作品就能成功耀上舞台，很開心透過戲劇讓大家知道台灣有獨特的海洋文化！
有許多觀眾問導演透過《海豬仔》想傳達的重要意涵，黃駿樺表示，台灣不只有「海鮮文化」，台灣還有獨特的海洋文化，生態保育永續經營也不是口號而是觀念。他強調「生態保育的議題可以透過戲劇的張力去呈現，也希望全世界看見綠島的美」。
單元劇《海豬仔》改編自真人真事，由江宏恩、潘慧如、陳子強、車軒、顏正國、謝瑱等人主演；全劇近八成在台東綠島拍攝。描述一位憨直的黑道老大「海豬仔」，出獄後輾轉與小弟到綠島從事潛水、保育工作。
(中時)
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