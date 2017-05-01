上海房貸再次收緊 首套房利率上調
隨著北京等地不斷推出新的房貸收緊政策，上海也在跟進，近期上海的房市業內一份調研報告指出，過去的半年時間裡，上海的首購房貸平均利率始終維持在9折優惠。
新浪財經報導，上海的多家銀行將首套房貸利率進行上調，從原先行業統一的9折，上調到95折甚至基準，房貸審核力度也空前嚴格。
今（1）日業內一份調研報告指出，過去的半年時間裡，上海的首購房貸平均利率始終維持在9折優惠，但在4月下旬，這一平行線突然上揚。招商、浦發、交行等多家銀行，首購房的頭期款比例雖然仍是不低於35％，但最低利率已悄然從原先的9折提高到95折。
此外，上海銀行等一些銀行也表示，最低可以做到9.1折，不過，客戶還需滿足額外的業務條件，否則不予貸款。
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。