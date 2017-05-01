上海房貸再次收緊 首套房利率上調

隨著北京等地不斷推出新的房貸收緊政策，上海也在跟進，近期上海的房市業內一份調研報告指出，過去的半年時間裡，上海的首購房貸平均利率始終維持在9折優惠。

新浪財經報導，上海的多家銀行將首套房貸利率進行上調，從原先行業統一的9折，上調到95折甚至基準，房貸審核力度也空前嚴格。

今（1）日業內一份調研報告指出，過去的半年時間裡，上海的首購房貸平均利率始終維持在9折優惠，但在4月下旬，這一平行線突然上揚。招商、浦發、交行等多家銀行，首購房的頭期款比例雖然仍是不低於35％，但最低利率已悄然從原先的9折提高到95折。

此外，上海銀行等一些銀行也表示，最低可以做到9.1折，不過，客戶還需滿足額外的業務條件，否則不予貸款。

(工商)