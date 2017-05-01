幫流浪犬找工作 台南狗狗跟著社區志工去巡邏

北區振興里長童小芸在灣裡收容所挑選前起雙雙、菲菲與咘啊回社區，分別用作陪伴犬、宣導犬與巡守犬。（程炳璋攝）

台南市第一隻要培訓為社區巡守犬的流浪犬「咘啊」。（程炳璋攝）

台南市推動流浪動物零撲殺三年，今年全台立法跟進，台南市更積極配套為收容所動物找出路，今年起狗狗在都會區也找到頭路，北區振興社區日前認養三隻流浪犬，準備訓練後作為社區巡守犬，晚上跟著巡守隊志工出巡。台南市動保處正計畫擴大推行。

台南市流動浪物政策跑在全台前端，過去灣裡、善化兩處收容所內的流浪動物認養，仍以一般寵物認養為大宗，配套以魚塭、果園的工作犬為第二去處，今年冬天小狗爆增，收容所一度狗滿為患，陸續推出工廠守衛犬、校園陪伴犬與派出所的波麗士犬，兩家動物收容所的動物仍有八成滿。

過去在魚塭、果園的工作大多分配在郊區，動保處思考讓狗狗到都會區也能找到工作，近日與北區振興里配合，打算培養社區巡守犬，晚上跟著巡守志工一起守護社區。

北區振興里長童小芸本身也是愛狗人士，養狗10餘年，計畫引進三隻流浪犬，一隻作巡守犬、一隻作獨居老人陪伴犬，一隻作環保宣導犬，挑選溫馴的狗，學會簡單指令與陪伴，再安排至社區，飼養經費由童小芸負擔。

童小芸日前已在灣裡收容所挑選了「咘啊」、「雙雙」、「菲菲」三隻生性溫馴、少吠叫的女生犬，先在動保處培訓一周，她認為都市裡應該有更多的工作機會，可以提供給流浪狗。

童小芸與北區區公所討論後，決定一次為狗狗找出三種出路，未來社區志工隊在晚上巡邏，帶著「咘啊」出巡，更安全。「雙雙」作為陪伴犬。白天帶到各處關懷據點與的獨居老人互動，「菲菲」做為環保宣導犬，加強與民互動。

(中時)