警誤把福特當豐田 男國道飆137公里免罰

鄭姓男子去年4月22日清晨5點多，駕車行經國道一號南下苗栗路段時，時速飆到137公里，遭公路警察攔截開罰3500元，鄭不服提行政訴訟，強調遭攔查時警方有提供照片，但照片上有3輛車，根本無法證明是他超速。

公路警察則解釋是以「單點單台」的雷射測速器拍下，強調就是鄭男開的豐田廠牌小客車超速。

但桃園地院法官調查發現鄭男開的是福特廠牌小客車，且檢視照片，黑夜中拍攝的照片確實有3輛車同時經過，卻無法辨識車型、車牌和型號，認定警員誤判，車主勝訴免罰。

(中時)