法總統大選第二輪投票 勒龐訴求反全球化爭選票
法國將在5月7日進行第2輪總統投票。面對中間路線的馬克宏（Emmanuel Macron）在首輪投票的得票率領先，刺激包括法國股市在內的歐股狂漲，和歐元飆升等氣勢，極右派候選人勒龐（Marine Le Pen）周一提出反全球化來爭取與其政治光譜處在另一端的左派選民支持。
她指出，馬克宏得票率領先而刺激全球股市大漲，正好表示曾經是投資銀行家的馬克宏，就是「狂亂全球化」的代言人，號召左派選民要用選票，去阻止全球金融的傲慢和金錢來支配法國。
由於反全球化為左派選民普遍反對，身為極右派的勒龐希望藉此來結合左右兩派的選民力量，以打敗民調一直領先的馬克宏。多項民調顯示，勒龐與馬克宏的支持率為39％對61％，勒龐明顯被馬克宏拋離，讓她試圖以全球化標籤，為自己爭取左派支持。
(工商)
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