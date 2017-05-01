胸大也煩惱 F奶寫真女星曝有這困擾

155公分的磯山沙也加，擁有F奶火辣身材。（圖／取自日網）

日本寫真女星磯山沙也加因常參與《男女糾察隊》而有知名度，擁有甜美外型的她，還曾被說撞臉女星長澤雅美，雖然F奶好身材讓不少人羨慕，但她卻坦言其實豪乳也帶給她一些困擾。

磯山沙也加身高雖只有155公分卻有傲人F罩杯，她日前上《痛快！明石家電視台》時，透露因為上圍太豐滿，而有個「無法掌握距離感」的困擾，並舉例以前學生時期，曾在擦完黑板後，才發現胸部沾滿了粉筆灰，或是平常吃飯時，不但要注意袖子會否沾到醬油，還要擔心會不會滴到胸部上，訴說大胸部其實也有很多不便。

(中時電子報)