賓士男失控連環撞 超商外咖啡男嚇到腿軟
27歲邱姓男子日前駕駛黑色賓士轎車，行經彰化縣台一線省道花壇路段時，突然失控一連衝撞路旁的貨車和自小客車，貨車被撞後衝向路邊的便利商店，正坐在店外喝咖啡的男子驚險閃過，當場嚇到腿軟。警方初步調查邱男並無酒駕，研判是當時天雨路滑才會失控、肇事。
根據超商店內的監視器畫面，黑色賓士突然失控一連衝撞停放在路邊的白色自小客車和小貨卡，兩部車追撞直接衝向便利商店，超商大片玻璃應聲碎裂，而在玻璃門外咖啡座上喝咖啡的男子，幸運驚險躲過一劫，但明顯嚇傻，呆坐原地20多秒，才勉強用雙手抓緊椅子扶手，撐住身體站起。
彰化分局調查，上月22日傍晚5點多，正值人來人往的下班尖峰時段，花壇鄉省道台一線中山路北上路段一家超商，剛好有一名男子坐在門口喝飲料，發生撞擊的瞬間，小貨車失控撞到超商門口，竟奇蹟似的避過該名男子，小貨卡再彈回車道上，男子已嚇到腿軟，站不起來。
邱男接受警方酒測後，酒測值為零，警方研判，應該是當時天雨路滑，導致賓士轎車失控衝撞，共造成小貨卡、白色自小客車與兩輛機車受損，幸未釀人員傷亡。
(中時)
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