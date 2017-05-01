防災宣導園遊會 警實施犯罪宣導

金山警分局利用防災園遊會進行犯罪宣導工作，加強民眾反詐騙意識。（李其樺翻攝）

萬里區公所今（1）日在萬里國小操場舉辦防災宣導園遊會，金山警分局結合新北市政府警察局刑事警察大隊、少年警察隊、婦幼警察隊等同仁，共同組成預防犯罪宣導團，在活動現場設計闖關活動，以淺顯活潑的方式向民眾說明反詐騙、反毒品、防竊盜、防制性騷擾、反霸凌等宣導資訊，加強民眾防制犯罪意識。

(中時)