小戴「衣」問 量身打造一視同仁最基本
台灣球后戴資穎在武漢亞錦賽女單摘金，為我國終結55年來亞錦賽金牌荒，卻意外因為服裝尺寸不合掀起爭議。中華羽協表示，未來將針對戴資穎「量身打造」，但平心而論，所有代表隊選手都應一視同仁「量身打造」，畢竟無論個人或團隊贊助，比賽服裝合身是基本要件。
過去戴資穎曾因球鞋事件，凸顯球員個人贊助商與中華羽協贊助商間衝突，但此事其實無須過多延伸，無論個人或團隊贊助，比賽服尺寸都不應是問題。
相較個人贊助商原本就為旗下選手「量身打造」，團體贊助商則要透過協會或代表隊調查選手尺寸，因版型誤差導致服裝不合情況，不僅「小戴」會遇到，各項運動中華代表隊都有可能遇到。
球后「小戴」，我國羽球一哥周天成或許有個人贊助商來照顧所需，但其他選手，就是羽協、代表隊負責，否則有贊助商球員如「小戴」可以穿勝利，但沒有沒有個人贊助商的選手，難道就得接受尺寸不合的問題？
未來如何避免，克服選手不在國內進行尺寸套量，並趕在賽前鏽上姓名送到選手手中，將是協會與贊助商必須克服之處。如台灣球后戴資穎奪金本是美事一樁，但卻再度因為比賽球技之外事件，讓選手好表現再度失焦，何嘗不可惜。
(中時電子報)
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