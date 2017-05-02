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小戴「衣」問 量身打造一視同仁最基本

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／綜合報導
羽協承諾量身訂製球衣　小戴：每一位選手都要
戴資穎在1日下午返台時回應球衣事件，針對協會指出，將量身打造，她則表示，這是每個選手都遇到的問題，應該是要為所有選手去改善，不是只有她。（陳麒全攝）

台灣球后戴資穎在武漢亞錦賽女單摘金，為我國終結55年來亞錦賽金牌荒，卻意外因為服裝尺寸不合掀起爭議。中華羽協表示，未來將針對戴資穎「量身打造」，但平心而論，所有代表隊選手都應一視同仁「量身打造」，畢竟無論個人或團隊贊助，比賽服裝合身是基本要件。

過去戴資穎曾因球鞋事件，凸顯球員個人贊助商與中華羽協贊助商間衝突，但此事其實無須過多延伸，無論個人或團隊贊助，比賽服尺寸都不應是問題。

相較個人贊助商原本就為旗下選手「量身打造」，團體贊助商則要透過協會或代表隊調查選手尺寸，因版型誤差導致服裝不合情況，不僅「小戴」會遇到，各項運動中華代表隊都有可能遇到。

羽球亞錦賽女單決賽，戴資穎擊敗日本選手山口茜奪下台灣首金（中新社）
羽球亞錦賽女單決賽，戴資穎擊敗日本選手山口茜奪下台灣首金（中新社）

球后「小戴」，我國羽球一哥周天成或許有個人贊助商來照顧所需，但其他選手，就是羽協、代表隊負責，否則有贊助商球員如「小戴」可以穿勝利，但沒有沒有個人贊助商的選手，難道就得接受尺寸不合的問題？

未來如何避免，克服選手不在國內進行尺寸套量，並趕在賽前鏽上姓名送到選手手中，將是協會與贊助商必須克服之處。如台灣球后戴資穎奪金本是美事一樁，但卻再度因為比賽球技之外事件，讓選手好表現再度失焦，何嘗不可惜。

(中時電子報)

羽協承諾量身訂製球衣　小戴：每一位選手都要
戴資穎1日下午搭乘CZ-3097班機回國，在桃園機場第二航廈入境大廳接受長榮航空與母校台北大學師生的歡迎與獻花。（陳麒全攝）
關鍵字：小戴戴資穎球后小戴比賽服
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