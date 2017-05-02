北市員警住處被搜2、3級毒品 檢方複訊10萬交保
台北市警南港分局邱姓警員被檢舉2月處理毒品案時，疑似吃案未依規定受理，警方督察、政風單位報請檢方偵辦，1日發動搜索，竟在邱員住處搜出不明粉末結晶，驗出有安非他命和K他命陽性反應，移送地檢署偵辦，檢方複訊後以10萬元交保。
南港警分局表示，邱員平日工作態度散漫，處理案件常便宜行事，加上2月的檢舉案，各種跡象研判，懷疑他可能涉及包庇毒品案，才報請檢察官指揮搜索，已採集尿液送驗。分局強調秉持除惡務盡精神，依法究辦，絕不護短，並將召開人評會議處。
警方調查，今年2月初，有民眾檢舉一起毒品交易案，同德派出所邱姓警員到場處理，現場雖有疑似毒品，他卻未依相關規定扣留篩檢並成案，檢舉人懷疑邱員包庇販，事後向督察單位檢舉。
督察與政風單位蒐證多時，1日前往邱的辦公室及桃園住處搜索，竟在他住處抽屜內，發現1大包粉末結晶，驗出安毒與K他命陽性反應。
邱員供稱毒品係前女友所留下，他解釋，因發現前女友有吸毒惡習，才與她分手，強調自己並未施用。至於被檢舉的包庇毒品案，他表示，當時認為並非毒品，才沒成案。
究竟是施用、包庇「暗槓」毒品或是轉讓，全案刻由檢警釐清。
★保護自己、遠離毒品 中時電子報與你一起拒絕毒害！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。