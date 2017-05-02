北市員警住處被搜2、3級毒品 檢方複訊10萬交保

台北市警南港分局邱姓警員被檢舉2月處理毒品案時，疑似吃案未依規定受理，警方督察、政風單位報請檢方偵辦，1日發動搜索，竟在邱員住處搜出不明粉末結晶，驗出有安非他命和K他命陽性反應，移送地檢署偵辦，檢方複訊後以10萬元交保。

南港警分局表示，邱員平日工作態度散漫，處理案件常便宜行事，加上2月的檢舉案，各種跡象研判，懷疑他可能涉及包庇毒品案，才報請檢察官指揮搜索，已採集尿液送驗。分局強調秉持除惡務盡精神，依法究辦，絕不護短，並將召開人評會議處。

警方調查，今年2月初，有民眾檢舉一起毒品交易案，同德派出所邱姓警員到場處理，現場雖有疑似毒品，他卻未依相關規定扣留篩檢並成案，檢舉人懷疑邱員包庇販，事後向督察單位檢舉。

督察與政風單位蒐證多時，1日前往邱的辦公室及桃園住處搜索，竟在他住處抽屜內，發現1大包粉末結晶，驗出安毒與K他命陽性反應。

邱員供稱毒品係前女友所留下，他解釋，因發現前女友有吸毒惡習，才與她分手，強調自己並未施用。至於被檢舉的包庇毒品案，他表示，當時認為並非毒品，才沒成案。

究竟是施用、包庇「暗槓」毒品或是轉讓，全案刻由檢警釐清。

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(中時)