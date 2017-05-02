有串證、逃亡之虞 劉邦誠聲押獲准

涉犯組織犯罪、槍砲、恐嚇取財等罪的「海山大哥」劉邦誠，前天(4月30日)在新北市中和興南夜市與警方當街駁火，經警方與女友溫情喊話後棄械投降，昨天(5月1日)與9名小弟被移送新北地檢署複訊後，檢方向新北地院聲請羈押，新北地院今天(5月2日)凌晨1時許，依劉嫌涉犯多項重罪，且有逃亡、勾串之虞，裁定劉嫌與2名幹部羈押禁見。

(中時)