《KMT黨主席選戰觀察之二》洪秀柱的「兩手準備」！

國民黨主席洪秀柱出席駐美總支部其中會議。(圖:陳子巖攝)

國民黨主席洪秀柱(圖左)與秘書長莫天虎(圖右)。(圖:陳子巖攝)

﹝編按：國民黨主席選舉在五月進入最後衝刺之際， 本報記者於近日親身走訪各主要後選人進行深入觀察，並作系列報導。﹞

自參選以來一度氣勢如虹的國民黨現任黨主席洪秀柱，最近，她的支持度正在逐步流失之中。這一極為不利的新發展，當然讓洪的鐵粉「很煩、很憂心」。

不過，面對心浮氣躁的鐵粉們頻頻在「網內互打、叫陣」，洪秀柱卻反過頭來勸她的鐵粉們「不要煩」。

「說歸說、做歸做」，其實，洪秀柱內心對其近來支持度的流失還是很在乎的。

舉例來說，洪秀柱最近就甘冒被其他候選人批其為「偷吃步」的風險，特地親自出席駐美總支部4月下旬在台舉行期中會議的大好機會，兩度出席聚會，並向駐美的與會幹部「搏感情」。

因為，首度在台舉行期中會議的駐美總支部，事先早已規劃好要公平對代所有黨主席候選人，一個都不邀請，以免落人口舌而獨厚洪主席。但是，洪秀柱最終還是忍不住的去了。

對其「偷跑」做法，洪秀柱所給的說法是：「我雖請假，但並未請辭。我不是以候選人身分來的，而是以黨主席來的。」這說法當然有點拗！

儘管如此，洪秀柱還是硬著頭皮親自出馬了。因為洪秀柱深知：她這次的黨主席選戰，所靠的就是黃復興黨員，而駐美總支部即是黃復興的海外大本營。洪秀柱對這一「海外最大樁腳」的場子，焉能缺席。

在這以黃復興為主的場子中，值得一提的是，洪秀柱為了彰顯其豁達大度在接風宴上也開始點評各位候選人。洪秀柱還很大方的說，「吳敦義的黨政資歷無人能出其右；郝龍斌則掌握社會脈動；詹啟賢醫學治國；韓國瑜是一戰將；潘維剛是白雪公主。」隨後，洪秀柱話鋒一轉的又說，「大家都受過黨國的栽培，因此，要選出一位能帶領國民黨走向未來的黨主席。我會尊重大家的選擇。」顯然，洪已經在調整其選戰策略了，她已經開始在想二輪再戰的合縱連橫了。

隨著國民黨主席選情的日益緊繃，海外選票已成左右選局的關鍵少數力量，因此，其他候選人也開始在搶攻海外的選票了，這也是洪支持度流失的主因之一。對洪秀柱來說，她必須全力固守海外黨員的這一鐵票區，否則的話，洪將無法擠進520的首輪前兩名，而將因之而失去「決賽權」。

除此之外，洪秀柱的海外「固樁」做法之一就是：派出他的「分身」、孫文學校總校長張亞中赴全美各大僑社名為宣揚中山學說、實則為洪進行固樁與拉票。這點，張亞中總校長也毫不諱言其訪美的此一「最終目地」。

就當前情勢而論，洪秀柱為了要「存活」，她已得出一個最高指導原則，那就是：對外「打吳」，以求能阻止吳敦義過半而整碗捧去；對內「固樁」，以降低黃復興鐵衛隊被四方而來的「挖牆角」，並翼望能擠進前兩名。

無論如何，從洪秀柱的近來言談中，她顯然已做好了「兩手」準備。贏了，洪秀柱聲稱將會「儘快整合」、以免黨的進一步裂解；輸了，洪秀柱也做好了揮手一別、「周遊世界」而去了。

(中時電子報)