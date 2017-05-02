擠下昂貴私校 全美最有價值大學是它

位於北加州舊金山灣區柏克萊市的柏克萊加大，在眾多公私立名校中脫穎而出，蟬聯美國最有價值大學榜首。(照片取自該校推特)

哪一所大學是全美最有投資價值的大學呢？美國財經雜誌《富比士》(Foorbes)公布他們所評選出的2017最有價值大學排行榜，位於舊金山灣區的柏克萊加大蟬聯冠軍寶座，擠下哈佛以及史丹佛等知名的私立學校，連續兩年成為全美最有價值大學。

富比士雜誌公布的2017年最有價值排行榜共列出300所學校，評量標準基於學費、學校品質、畢業後的收入、學生負債以及畢業後的成功情況等，結果位於北加州舊金山灣區柏克萊市的柏克萊加大(UC Berkeley)連續第二年蟬聯冠軍、第二名是位於南加州洛杉磯的洛杉磯加大(UC Los Angeles)、第三名是位於紐約州的普林斯頓大學(Princeton University)、第四名是佛羅里達大學(University of Florida)和第五名是位於麻州的哈佛大學(Harvard University)。至於西岸的私立名校史丹佛大學則排名第七位、東岸知名的麻省理工學院MIT排名第六位、耶魯大學排第十三位。

在這份富比士雜誌評選的最有價值大學名單中，前十名的大學有一半都在加州，而且有4所大學都是加大UC系統的分校，顯示東岸的私立大學名校已經失去在高等教育界的優勢，改為由西岸的學校主導潮流。

根據美國主管大學事務的大學董事會(College Board)數據，在美國要上四年制的大學，學生每年的平均花費在9,650到33,480美元不等，約合29萬到100萬新台幣不等，這還不包括教科書和住宿的費用，這些費用也估計高達1萬美元，相當於新台幣30萬美元，因此選擇理想大學的同時，也要考慮到投資報酬率，找出最有投資價值的大學就讀。

富比士雜誌報導指出，大學生要取得一個四年制大學的文憑，上公立大學要花費約8萬美元、私立大學要花費約18萬美元，因此選擇哪個大學就讀，是一個人人生中最大的財務決定之一。

(中時電子報)