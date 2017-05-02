杜特蒂拒絕川普 不去白宮了
先前川普總統與菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）進行通話，並邀請他來美國訪問，但菲律賓總統杜特蒂1日表示說，可能不會接受美國總統川普訪問白宮的邀情，因為行程太忙。
白宮在一份聲明中說，週六（29日）川普總統與菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）進行了友好的電話會談，並邀請杜特蒂到白宮來。兩國元首討論了北韓問題及東南亞和菲律賓的毒品議題。
杜特蒂表示，「我沒辦法明確承諾會去」，又說應該會去俄國，也可能會去以色列。
杜特蒂在2016年6月上任以來，對毒品的打擊手法殘暴致使數千名販毒嫌犯和吸毒者死亡。許多人抨擊杜特蒂打擊毒品的做法殘酷。但杜特蒂表示，川普對他的打擊毒品的做法表示稱讚，他還祝我在打擊毒品的運動中取得成功。
所以川普4月29日邀請杜特蒂訪問白宮，被人權團體抨擊是為杜特蒂的血腥掃毒政策背書。
(中時電子報)
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