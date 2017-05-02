有影》前世積怨？美魔術師拿兩本書 把「愛女剖半」

美國魔術師弗洛姆日前在臉書分享一段影片，用兩本書將女兒身體分割為兩半。（圖取自弗洛姆臉書上影片）

什麼！天底下竟然有如此狠心的父親要將女兒「砍兩半」？美國魔術師弗洛姆（Justin Flom）近日升格當新手爸爸，不忘在其臉書曬愛女萌照。他日前在臉書分享一段影片，用兩本書將女兒身體分割為兩半，然女兒依舊笑瞇瞇，這段神奇的影片在網路造成大轟動。

被爸爸強制「分割身體」的寶寶臉上沒有不悅，還是露出可愛微笑。（圖取自弗洛姆臉書上影片）

2009年結婚的美國魔術師弗洛姆（Justin Flom）日前升格當爸爸，近日他趁著女兒熟睡之際，把書用力壓在女兒的肚子上，把前世情人切成一半。被切一半的小嬰兒不但繼續熟睡，身體和腳還被老爸強制分離。

事後可愛的女兒被吵醒來了，不過身體被「分割一半」的她似乎不感覺到「痛」，還慵懶地張開雙眼和爸爸一同玩耍，一臉燦爛微笑的寶寶完全沒想到自己已經被「分屍」了。

由於寶寶下半身被「分割」了，有網友笑說，這樣「換尿布很方便」。（圖取自弗洛姆臉書上影片）

這段影片放在網路上引發大轟動，迄今已經有640多萬人次瀏覽，有網友開始猜測這是如何辦到的，除讚嘆弗洛姆精彩的魔術外，也直說小寶寶真勇敢，另有網友笑稱，「這樣子換尿布很方便。」至於這個魔術技巧如何展現呢？魔術師弗洛姆笑稱，「其實女兒還有另外一個『一半的妹妹』。」

(中時電子報)