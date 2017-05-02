才女作家遭誘姦 高市議員蕭永達今公布狼師姓名
26歲的才女作家上月27日在住處自殺日，其父母事後發聲明，透露愛女8、9年前曾遭補習班名師誘姦，此事震驚各界，引發網友肉搜，要把狼師揪出來！高雄市議員蕭永達在臉書宣布，今（5月2日）將具名公布狼師姓名，遏止歪風。
年僅26歲的才女作家自殺身亡消息曝光後，引發各界震驚，其父母今天也發出聲明，驚爆糾纏林女長年的夢魘並非是憂鬱症所致，而是8、9年前曾遭補習班名師誘姦，成為糾纏著她的夢魘。
女作家在其出版的書在書中描曾向國文補教名師「李國華」學作文，而李國華卻利用小女孩崇拜心理汙辱了她，且李國華是慣犯，過去也汙辱另名女學生，卻是以家長向老師道歉、和解收場。此事披露漏後，網路上隨即有網友發動鍵盤搜索要找出女作家書中筆下的國文狼師「李國華」。
高雄市議員蕭永達昨（5月1日）在臉書表示，女作家希望社會不要再出現第二個房思琪，補習班也不該淪為名師的性愛樂園，他將於今（5月2日）具名公布狼師姓名，為遏止歪風，願承擔所有法律責任。
(中時電子報)
文章來源：高雄市議員蕭永達Facebook
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