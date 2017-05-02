男性必看！日飲3杯咖啡添「性」福、攝護腺癌機率低53％
男性朋友照過來，咖啡讓你「性福」滿滿！熬夜加班、清晨提神，這時來杯「咖啡」再好也不過了！對於現代人而言，「咖啡」不只香醇又醒腦，也是生活中的不可或缺的樂趣！據最新醫學研究指出，每天喝3杯濃縮咖啡可以抑制腫瘤生長，男性罹患攝護腺癌的機率更能減少53%！
在台灣，喝咖啡似乎成了全民運動，早餐店、便利商店咖啡百百款，而特色咖啡店也成為台灣的驕傲！除咖啡已成為一種文化，喝適量咖啡也對身體有益。WHO研究指出，每天飲用咖啡可預防肝癌、子宮癌等多項癌症。
此外，男性朋友喝適量咖啡還能增「性福」！由義大利IRCCS所進行的調查發現，每天喝超過3杯義式濃縮咖啡的男性，其罹患攝護腺癌的機率比一般人低53%，此項研究已發表在《國際癌症雜誌（International Journal of Cancer）》上。
雖說喝咖啡有助健康，除能緩化老化、降低發炎風險外，然咖啡也需適度飲用，喝多恐會引發心悸、失眠等，特別是孕婦更需注重咖啡飲用量，如喝多還容易導致自然流產；另咖啡會刺激膽囊收縮，有膽結石傾向的人嚴禁喝咖啡。此外，有胃及十二指腸潰瘍的人，也應避免空腹喝咖啡。
(中時電子報)
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