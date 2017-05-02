讚金正恩聰明後 川普：很榮幸和他見面
繼之前美國總統川普釋出善意，大讚金正恩是聰明的小孩，儘管雙方因北韓核試計畫和試射飛彈關係緊張，川普今天又表示，他不排除與北韓領導人金正恩會面，並說，更強調他「很榮幸這麼做」。
近數週來，川普對北韓的言詞強硬。但川普在周日的哥倫比亞廣播公司（CBS）專訪中，大讚北韓領導人金正恩是聰明的小孩。
日前他川普在接受彭博（Bloomberg）訪問時說：「如果情況適當，我一定要會見他，我很榮幸這麼做。」美國與北韓近數週來的緊張氣氛高漲，北韓外交部發言人1日稱目前局勢是50年來最嚴重，北韓須堅持核武才能抵抗美國的侵略行為。不過川普強調願意和北韓領袖金正恩直接對談，化解危機，但金正恩從未見過任何元首。
(中時電子報)
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