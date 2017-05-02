美德州再爆槍擊案 造成2死1消防員重傷

美國德州達拉斯市區驚傳槍擊案，一名在現場救治傷患的醫護人員亦遭槍擊，迫使警方出動大批警力包圍現場。（圖/美聯社）

據美國華盛頓郵報（Washington Post）報導，德州達拉斯市（Dallas）市區內驚傳槍擊案，一名尚未確認身份的槍手，佔據達拉斯東部一處住宅區，根據當地警方表示，一名消防醫護人員在抵達現場後，於救治傷患的過程遭受槍擊，緊急送往周邊醫院進行手術治療。而達拉斯市長也於方才正式發表聲明，指稱在警方大力圍捕之下，於封鎖區域的一間民宅內，發現兩具遺體，其中一名為此次槍擊案的兇手，而官方仍持續追查其背景和幕後動機，目前只知道該兇手當時手持來福槍進行犯案。

美國德州達拉斯驚傳槍擊案，警方隨即出動大批警力包圍。（圖/美聯社）

此次槍擊案發生前不久，達拉斯警方才因警員涉嫌，槍殺一名在車內的15歲非裔少年，成為全國媒體的關注焦點。其實早在去年7月份，就曾有過類似的重大槍擊案，當時兇手因不滿執法人員對非裔民眾的態度，持槍掃射，最終造成5名警員殉職、9位平民和政府人員輕重傷，讓達拉斯警局和警察協會悲痛萬分。也讓達拉斯當局不得不懷疑，兇手的犯案動機恐怕與族群衝突有關。

(中時電子報)