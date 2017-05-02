南部高溫33度、中部以北午後短暫雨！周五變天轉有雨
5月來，越來越有夏天的氣息了！今（2日）全台為多雲到晴，然受微弱鋒面影響有局部短暫陣雨。大致說來，氣溫仍偏高，紫外線指數強，外出仍需做好防曬工作。此外，周五鋒面到，全台將轉為有雨天天氣。
外出帶把傘！今日微弱鋒面影響，台灣中部以北、東半部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨，其他地區午後亦有局部短暫陣雨。氣溫方面，北部高溫28度、中部高溫30度、南部高溫33度。
明（3日）台灣各地及澎湖、馬祖大多為多雲，僅東半部地區及金門有局部短暫陣雨，午後北部地區及中南部山區有局部短暫陣雨。大致說來，從昨日到周四都是這樣多雲到晴有短暫雨天氣。
值得注意的是，周五、六將有一波鋒面通過並伴隨東北風南下，天氣由北到南陸續轉為有短暫陣雨，北台灣也會因此轉涼，高溫27度。週六全台有短暫雨，但雨勢不會太明顯。
另民眾關心的空氣品質，環保署提醒今日金門、觀音、麥寮、臺西及楠梓地區橘色提醒（對敏感族群不健康）。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。