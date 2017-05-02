南部高溫33度、中部以北午後短暫雨！周五變天轉有雨

今（2日）全台為多雲到晴，然受微弱鋒面影響有局部短暫陣雨。（達志影像／shutterstock提供）

5月來，越來越有夏天的氣息了！今（2日）全台為多雲到晴，然受微弱鋒面影響有局部短暫陣雨。大致說來，氣溫仍偏高，紫外線指數強，外出仍需做好防曬工作。此外，周五鋒面到，全台將轉為有雨天天氣。

外出帶把傘！今日微弱鋒面影響，台灣中部以北、東半部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨，其他地區午後亦有局部短暫陣雨。氣溫方面，北部高溫28度、中部高溫30度、南部高溫33度。

明（3日）台灣各地及澎湖、馬祖大多為多雲，僅東半部地區及金門有局部短暫陣雨，午後北部地區及中南部山區有局部短暫陣雨。大致說來，從昨日到周四都是這樣多雲到晴有短暫雨天氣。

值得注意的是，周五、六將有一波鋒面通過並伴隨東北風南下，天氣由北到南陸續轉為有短暫陣雨，北台灣也會因此轉涼，高溫27度。週六全台有短暫雨，但雨勢不會太明顯。

另民眾關心的空氣品質，環保署提醒今日金門、觀音、麥寮、臺西及楠梓地區橘色提醒（對敏感族群不健康）。

(中時電子報)