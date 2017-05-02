嚴防恐攻 美國務院發歐洲4國旅遊警示

去年在瑞典發生的恐攻事件，造成多人死傷，圖為兩名婦女在紀念牆前哀悼。（圖/美聯社）

據路透社（Reuters）報導，美國國務院（State Department）發出最新公告，提醒美國民眾，近期內若要前歐洲國家旅遊或出差，務必嚴防恐怖攻擊的可能性。其中包含英國、法國、俄羅斯與瑞典4國，更是要特別小心，在中東即將面臨崩解的伊斯蘭國（IS）和蓋達組織（al Qaeda），恐將再一次於歐洲掀起攻擊行動，本次警示於即日起生效，時效將持續到暑假結束後的九月1日。

近年來歐洲地區恐怖攻擊活動頻傳，法國、德國、俄羅斯等多國的重要城市都遭受波及，造成無數的無辜民眾受傷或死亡，也讓旅遊警戒和安全頻頻升高。然而事情發生後不久，國際媒體才發現，其實在恐攻前夕，以色列的情報單位早已向其國民發出高度旅遊警示，提醒他們短期內切勿接近或入境特定國家，準確度之高，讓外界不能不佩服其情報系統的功力。

美國國務院本次的警示表示，上述所提及的歐洲4國中，所有境內的商場、政府機構、機場、大眾運輸、夜店與著名景點，都可能成為下一個恐攻的目標，提醒所有在海外的美國民眾要提高警覺，避免造成不必要的損失和傷害。

(中時電子報)