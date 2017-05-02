護健康！新北最大有機蔬菜農場 9所學校安心吃

蘇興李在三峽區大豹溪旁的德興有機生態教育農場，是新北市最大的有機蔬菜農場。（新北市農業局提供）

食安風暴頻傳！現代人重養生、重健康！位於三峽區大豹溪旁的德興有機生態教育農場，是新北市最大的有機蔬菜農場，每周供應9所中小學營養午餐有機蔬菜，讓學童吃得健康。

一頭白髮笑起來眼睛瞇成一條線的蘇興李，原本與父親共同經營家族事業，20年前為了照顧年邁的父親而返鄉繼承農場，因為對土地生命的關懷與永續經營的理念將農場轉作有機。當時對於有機農業的認識與法規都尚未成熟，蘇興李與夥伴們一路經過無數次失敗累積經驗，才讓農場裡的蔬菜欣欣向榮，成為新北市生產面積最大的有機蔬菜農場，驗證面積約2公頃。

新北市自100年開始推動中小學有機蔬菜營養午餐時，蘇興李自願負責供應三峽7所偏遠學校有機蔬菜，堅持直接從農場新鮮配送，品質安全有保障。目前農場內25座溫網室與露天菜園每周生產550公斤以上有機蔬菜，供應新北市9所中小學童。此外，蘇興李也與志同道合的同伴組織 「寶島有機農業發展協會」，成為有機農業的驗證機構，協助農友有機驗證，為消費者進行嚴格的把關。

蘇興李表示，記得剛開始轉作有機的時候，看到田裡包心白菜整株被蟲啃到只剩纖維骨幹的模樣，連藝術家都雕刻不出來，那時真是欲哭無淚，但他相信有蟲吃的菜才是真的安全健康蔬菜。不斷嘗試各種方法來防治病蟲害，希望讓大家了解這些被蟲咬過的蔬菜背後，是農民血淚的堅持，只有消費者願意購買才能讓有機農業永續經營。

今年初農業局媒合供應學校有機蔬菜，他將原本供應的1所學校交給新一代剛起步的農友，有機理念傳承非常不容易，一定要給他們信心與支持才有辦法繼續走下去。

新北市農業局表示，新北市自100年起推動中小學每周供應1次有機蔬菜，其餘4天食用吉園圃蔬菜，優先媒合在地有機農友與學校，現在已有18位有機蔬菜農友加入供應營養午餐有機蔬菜。透過建立穩定通路與生產補助輔導農民加入有機蔬菜的生產，只要憑有機蔬菜供應契約即可向當地農會申請補助簡易溫室，減輕農友生產負擔，歡迎更多農友加入有機生產行列。

(中時電子報)