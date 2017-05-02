航空公司揭 空服員飛長途不累的祕密
旅行固然是一件有趣的事，但飛國際長途航線卻十分累人，往往在到達目的地前就筋疲力竭，而那些空服員在飛機上又要服務旅客，是如何應付長途飛行的疲勞的呢？
維珍澳洲航空(Virgin Australia)1日前出乎意料地，公布了空服員長途飛行的祕密原來這些空服員都有特別的睡艙！
是的，維珍澳航的空服員與飛行員在長途國際航班上有一個祕密的小地方可以平躺下來睡覺，他們公布波音777-300ER型飛機上的空服員睡艙，就在商務艙與普通艙上面，一般旅客不知的祕密隔間。這個睡艙雖然不大，約6呎長，也沒有什麼布置，床連著床有布簾可以拉起來，提供隱私。空服員與飛行員一次可以補眠到四小時，讓他們有足夠的體力應付長途飛行。
其實不只維珍澳航，其他的航空公司，只要飛長途旅行，幾乎也都有這種睡艙，而有些航空公司還會提共機師獨立睡房，機師工作時需要更集中更多精神，睡房間有厚簾阻隔聲音，即使「鄰居」打鼻鼾也不會被騷擾！
(中時電子報)
文章來源：Virgin Australia reveals how flight attendants really sleep on planes with these behind-the-scenes photographs
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