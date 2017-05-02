赴俄專訪 名導奧利佛史東：美國應聆聽普丁想說什麼
據今日俄羅斯網（Russia Today）報導，以「越戰三部曲」成名的奧斯卡獎導演奧利佛史東（William Oliver Stone），親自前往莫斯科專訪俄國總統普丁（Vladimir Putin），專訪內容將剪輯成紀錄片公開播映。本次的專訪將著重於普丁2000年首次當選總統之今，這17年來的政治觀點和政治歷程，對此，奧利佛史東表示，「普丁是一個重要的國際領袖，也是美國最大的對手，這部片不只是檔案紀錄，我更希望（美國民眾）能認真聆聽，他（普丁）真正想說或要說什麼。」
現年70歲的奧利佛史東，出生於美國紐約，是美國當代著名的政治與戰爭電影導演。曾就讀於耶魯大學（Yale University），但不久後選擇輟學離校，1967年徵招入伍前往越南，不到一年時間，曾獲得銅星勳章，戰場的經歷也影響他往後的電影之路，雖以政治和戰爭為主軸，但卻充滿著濃濃的反戰情緒。他的《前進高棉》、《七月四日誕生》、《天與地》三部越戰題材的作品被譽為「越戰三部曲」，更多次專訪過美國及他國總統，包含小布希、委內瑞拉前總統查維茲（Hugo Chávez）、前蘇聯總統戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）等人。
隨著史諾登（Edward Joseph Snowden）洩密和美俄關係日漸交惡，讓俄羅斯再次成為西方國家的負面名詞。奧利佛史東認為，美國和其歐洲盟友們只看其所願見、只聽其所想聽的，經常扭曲和誤解俄羅斯的意思，他相信透過這部即將於美國ShowTime頻道上映的紀錄片，能改變和衝擊不少美國民眾的刻板印象。同時他也保證，紀錄片絕對是原汁原味，他幾乎沒有做後製或裁剪，就是為了留給觀眾最原始的「普丁」。
(中時電子報)
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