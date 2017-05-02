川普會見金正恩？ 白宮：目前尚不具條件

白宮發言人史派瑟表示，川普與金正恩晤面這件事，目前尚不具條件。（江靜玲攝）

白宮1日表示，美國總統川普和北韓領袖金正恩晤面前，必須考慮到許多條件，而目前尚不具這些條件。

川普接受彭博社專訪時表示，若條件正確，他對與金正恩見面持開放立場，並說他將對與金正恩晤面感到榮幸。針對記者詢問，川普如何界定「正確條件」？

白宮發言人史派瑟說，考慮川普和金正恩見面進行會談前，北韓必須先符合許多條件。美國必須先看到北韓立即收斂挑釁行為，表現出誠意。史派瑟表示，「顯然，目前還不具備這種條件」。

史派瑟說，他認為川普已就此明確表達。正如美國國務卿提勒森日前表達的政策，若條件和情況合宜，美國會準備好（與北韓對話），但顯然不是此時。

(中時)