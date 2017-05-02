狂！美非裔四胞胎全上耶魯 不讀哈佛

韋德（Wade）四兄弟：艾倫（Aaron）、尼克（Nick）奈吉爾（Nigel）和札克瑞（Zachary）。四人在拜訪過耶魯大學校園後，決定選擇耶魯。(圖片取自wcpo)

四胞胎同上一所大學，而且還是名校耶魯的機率有多大？美國俄亥俄州辛辛那提市郊今年出現超狂四胞胎！非裔四兄弟功課一流，各自被史丹佛、康乃爾、普林斯頓等名校錄取外，更同時被哈佛和耶魯錄取，總計錄取59所學校。而四胞胎棄哈佛，選擇耶魯大學，但最大誘因就是耶魯提供豐厚的財務援助。

這四胞胎的消息引起關注，美國CBS新聞台更以「漫威驚奇四超人閃邊，這才是真的驚奇四超人」來形容韋德（Wade）四兄弟：艾倫（Aaron）、尼克（Nick）奈吉爾（Nigel）和札克瑞（Zachary）。四人在拜訪過耶魯大學校園後，決定選擇耶魯。

四兄弟1日透過國家廣播公司（NBC）《今日秀》宣布四人決定一起上耶魯大學。尼克、奈吉爾和札克瑞本就傾心耶魯，唯獨艾倫中意史丹佛，四人在拜訪過耶魯大學校園後，決定選擇耶魯。四人透露，哈佛和耶魯2017至2018學年的學費是6萬5千美元（約200萬元台幣），四人合計一年就要花800萬台幣。而耶魯能提供豐富獎學金，是最大的誘因。

四胞胎的父親戴倫（Darrin）是通用電氣（General Electric）工程師，母親金（Kim）是中學校長，對於兒子們能被這麼多名校錄取感到相當意外，但也相當欣慰。

(中時電子報)