免費》華山「出版IP應用展」好精彩！看幾米、小王子跨視界說故事

來華山「故事跨視界–出版IP應用展」透過VR探索繪本作家「幾米」的異想世界吧！（林宜靜 翻攝）

來華山1914看小王子如何與玫瑰、狐狸成為好朋友、用VR探索幾米的異想世界、穿上「馬克白夫人」紅禮服探險莎世比亞的歌劇傳奇！可曾想過，出版X影視結合，能創出多少神奇的火花嗎？在面對數位時代，出版不景氣的時代，其實從文字出發的出版市場可說是創意的源頭，用「說故事」為各產業注入活水，給大小朋友夢想！

備受全球人喜愛的《小王子》透過立體書來說這個故事會如何呈現呢？讓可愛狐狸告訴你！（林宜靜 攝）

文化創意產業不是僅是說說而已，當文字跨越了創作文本的界線，將會帶來哪些不凡的視覺體驗？為了讓民眾對出版IP的重要性有更深層認識，文化部於5月1日至5月7日，假華山1914文化創意產業園區，舉辦「故事跨視界–出版IP應用展」。昨日適逢勞動節，許多爸媽帶著小小朋友前來觀展，小寶貝們透過新科技玩互動，大玩影像合成、VR全景，從中瞭解跨越古今、從台灣到世界各地故事，直說這個展覽超有趣！

文化部「出版IP應用展與影視跨產業媒合記者會」啟動儀式。（文化部提供）

文化部鄭麗君昨日出席記者會時表示，「說故事」為文化核心中最重要的事，今日展覽呈現出新一代台灣創作人強大的IP原創跟跨界應用的能力，期待透過IP授權，讓故事成為驅動文化經濟的關鍵動能。

鄭部長指出，出版產業是創作導向的知識產業，出版IP的未來，應不僅止於作者單向輸出陳述，而必須導入產業生態鏈系統思維，從影視、動畫、劇場、遊戲、角色等與內容相關之各產業的角度，讓文本成為文創產業強而有力的故事後勤。

「出版IP應用展」彙整九大頂尖作品，讓民眾體驗超越文字的跨界想像。（林宜靜 攝）

文化部表示，這次展覽將彙整九大頂尖作品，讓民眾體驗超越文字的跨界想像。其中包含由文化部推出的《閱讀時光》文學改編戲劇系列，呈現文學與影像的迷人魅力。

展區「阮光民x漫畫跨界改編」。（林宜靜 攝）

這次的「出版IP應用展」精彩可期！結合當紅的HTC Vive虛擬實境技術與設備、並由知名音樂製作人陳建騏跨刀配樂的《幾米繪本VR新視界》，戴上VR就能進入幾米的奇想世界;漫畫方面，則有台灣影視與漫畫史上最大規模的跨界企劃《漫畫植劇場》；金獎漫畫家阮光民與國際動畫影展常客王登鈺的作品，也是不能錯過的精彩亮點！

展區「漫畫植劇場」。（文化部提供）

除了台灣原創IP應用，國內創作者亦展現精湛的跨國轉譯能力，包括：將「英文」的原始劇本，經由「日語」思維的導演詮釋，再轉譯成「台語」的莎翁經典《馬克白》；《Animate立體書劇場》利用3D角色動畫賦予故事新的活力，讓觀眾重新體會《小王子》及《愛麗絲夢遊仙境》帶給世人的感動。

展區「戰爭的所在：馬克白特展」。（文化部提供）

比利時插畫家安．艾珀的得獎繪本《風是什麼顏色？》則改編成臺灣第一部原創兒童多媒體互動劇場《風到哪去了》；還有光影科技融合雷光夏音樂創作的《發光的房子》。跨國跨界玩創意，加上科技與藝術的交互作用，可讓觀眾大飽眼福！

「故事跨視界–出版IP應用展」展出期間還邀請到《植劇場》瞿友寧導演、幾米墨策國際總經理李雨珊等知名跨界創作者進行5場座談及3場工作坊，活動均免費報名參加。

故事跨視界–出版IP應用展。（林宜靜 攝）

故事跨視界–出版IP應用展（免費）

時間：05/01 (一) ~05/07 (日)

週一至週五 10:00 – 19:00

週六至週日 10:00 – 21:00

地點：華山1914創意園區 中4館-B

(中時電子報)