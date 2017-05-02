5月2日各報頭版要聞

各報頭版要聞

中國時報

報稅首日 全台大當機

綜所稅申報昨（1）日起跑，不少民眾趁五一勞動節休假報稅，卻遇到報稅系統史上最嚴重的「大罷工」，財政部搶修逾6小時才讓報稅不再「卡卡」。賦稅署署長李慶華昨親上火線道歉並表示，今天各地國稅局中午加班收件，另延長收件時間到晚上7點，保證系統不會再有問題。

年改初審 為了一個字藍綠扭打

立法院司法及法制委員會昨開始初審《公務人員退休撫卹條例草案》第一條，為了一個字該用「及」，或者是「或」，藍綠雙方大打出手，扭打成一團，召委段宜康索性裁示開會開到午夜，加班審查年金改革法案。

蔡下半年出訪 考慮南太平洋

外交部正規畫蔡英文總統再度出訪，府院人士昨天透露，蔡英文今年下半年確實有出訪計畫，南太平洋群島列入考量。據了解，台灣過去曾在該地區舉辦過兩屆元首高峰會，第三屆原定在索羅門舉辦因故取消，若能順利成行，可能安排與各友邦元首在索國碰面。

蘋果日報

奸商引進肯亞常勝軍 全台參賽 年撈路跑獎金700萬

台灣路跑夯，不肖業者竟仲介肯亞好手參賽A獎金！台南地檢署接獲檢舉，有知名長跑俱樂部偽造美津濃賽事邀請函引介肯亞選手來台，參加國內路跑賽拿獎金從中牟利，約定獎金扣稅後，台灣引介者可拿12％回扣，獎金扣掉食宿及機票費用後才歸選手，1年半來引介23名肯亞選手共贏得600、700萬元獎金，俱樂部分得60萬元。檢方日前發動搜索，以林姓負責人及友人盧姓女子涉嫌偽造文書，諭令各以30萬、5萬元交保，並限制出境。

南韓怒：薩德302億 美應付錢

美國與南韓為了部署對抗北韓飛彈威脅的「終端高空區域防禦系統」（THAAD，又稱薩德）費用打起口水戰。針對美國總統川普說南韓應埋單，青瓦台前天稱與白宮國安顧問麥馬斯特確認了由美方支付，但麥馬斯特公開受訪卻暗示會重新協商。說法不一，爭議持續發酵。韓媒昨痛批：「川普一張嘴動搖了韓美關係。」

勞保年改「害到低薪族」

昨是五一勞動節，立法院社會福利及衛生環境委員會就「勞工保險年金制度改革修法」召開公聽會。與會專家認為，年金改革不能在財務邏輯打轉，應談國家和資本家責任，並建立基礎年金制度；至於延長平均投保薪資採計期間，學者也指出，草案由現行60個月延至180個月，恐讓低所得者承擔改革衝擊。

聯合報

教部擬推開放式大學

教育部政次姚立德昨天表示，少子化衝擊高教招生，要衝破「困境」，高教須培養新興產業的專業人才，教育部擬推動大學夜間部繼續轉型為無修業年限的「開放式大學」，開設符合產業需求的課程，不僅免筆試入學，還可終身隨進隨出、累積學分拿學位，一般和技職大學都適用。

瓊瑤含淚為夫插管 「我背叛他」

知名作家瓊瑤照顧失智丈夫平鑫濤心力交瘁，在臉書上記錄、分享感受；前晚瓊瑤ＰＯ文提到，三名繼子女在治療上與她意見相左，孩子們堅持插鼻胃管，她最終只能「含淚投降」，再度讓急救插管、安寧照護問題成為話題。

文攻武鬥後…藍綠挑燈審年改

立法院司法法制委員會昨初審攸關公務員年金改革的「公務人員退休撫卹法」草案，藍綠先文攻、後武鬥，一度爆發嚴重肢體衝突，所幸最後朝野冷靜下來，進入逐條審查，藍綠第一天實質處理年改草案就挑燈夜戰。

自由時報

球衣不合身 戴資穎奪金不開心

別讓世界球后不開心！

世界羽球排名第一的戴資穎前天在亞洲羽球錦標賽女單決賽，逆轉擊敗兩屆世界青少年冠軍日本小將山口茜，為台灣摘下五十五年來首面亞錦賽金牌。

但在為國爭光的背後，戴資穎卻語出驚人地表示，冠軍戰她打得一點都不開心，並在個人臉書粉絲團自爆，原因就是這次羽球協會提供的比賽服太大，影響臨場發揮。

彰銀內鬼盜日客千萬 16年後才曝光

日籍女子將近千萬元台幣存入彰化銀行帳戶，前彰銀台北分行男行員蕭鴻欽任職時發現，該存戶近五年未動支帳戶，本金加利息逾千萬元，竟將存款盜領一空，十六年後日籍女子臨櫃想提領這筆錢卻失敗，才發現帳戶早已被註銷，彰銀追查有內鬼。台北地檢署鑑定文件筆跡，認定蕭男盜領，昨依違反銀行法的「銀行職員背信罪」將他起訴。

若去不了WHA 李大維：污辱台灣人

共世界衛生大會（ＷＨＡ）廿二日將在瑞士日內瓦舉行，網路報名則在八日截止，但我方迄未收到邀請函，一般咸認是中國打壓所致。外交部長李大維昨在立院表示，如果中國大陸當局了解台灣民眾心理，就應以新態度面對此事，否則台灣老百姓不懂「為什麼中國連這個都不放過？」他強調，若今年去不成，台灣二千三百萬人民會認為這是對台灣人民「更進一步的污辱」。

(中時電子報)