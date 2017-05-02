真的146歲？ 印尼最長壽人瑞去世

號稱全球最長壽，印尼的146歲人瑞戈多於4月30日辭世。（圖摘自東網）

印尼爪哇島的世界最老人瑞去世！戈多（Mbah Gotho）號稱全球最老人瑞，去年受訪時曾說最大願望是離開人世，如今終於一償夙願，4月30日在家中安詳仙逝。

據《東網》報導，戈多日前甫出院返家休養，家人表示，戈多回家後只進食少量的稀飯和水，過幾天甚至不再進食，最後在家中安詳辭世。據傳，戈多出生於1870年12月31日，然而印尼1900年開始才有人民出生的相關紀錄，因此戈多的出生證明一直沒獲得正式認可。

早在去年接受媒體採訪時，145歲的戈多即表示，他的兒女都過世了，只剩孫子、曾孫與玄孫等後輩陪伴，希望死神趕快來接他，甚至1992年左右就做好墓碑，只是這一等又是20幾年。曾公開表示最大心願是「死去」的戈多，如今終於如願以償，安詳離開人世。

根據金氏世界紀錄，目前全球最長壽者是活了122年的法國女性雅娜‧卡爾芒，她生於1875年2月21日，卒於1997年8月4日，仍在世的最年長人瑞則是1900年3月10日出生的牙買加人瑞紫羅蘭‧布朗。

(中時電子報)