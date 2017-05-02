真的146歲？ 印尼最長壽人瑞去世
印尼爪哇島的世界最老人瑞去世！戈多（Mbah Gotho）號稱全球最老人瑞，去年受訪時曾說最大願望是離開人世，如今終於一償夙願，4月30日在家中安詳仙逝。
據《東網》報導，戈多日前甫出院返家休養，家人表示，戈多回家後只進食少量的稀飯和水，過幾天甚至不再進食，最後在家中安詳辭世。據傳，戈多出生於1870年12月31日，然而印尼1900年開始才有人民出生的相關紀錄，因此戈多的出生證明一直沒獲得正式認可。
早在去年接受媒體採訪時，145歲的戈多即表示，他的兒女都過世了，只剩孫子、曾孫與玄孫等後輩陪伴，希望死神趕快來接他，甚至1992年左右就做好墓碑，只是這一等又是20幾年。曾公開表示最大心願是「死去」的戈多，如今終於如願以償，安詳離開人世。
根據金氏世界紀錄，目前全球最長壽者是活了122年的法國女性雅娜‧卡爾芒，她生於1875年2月21日，卒於1997年8月4日，仍在世的最年長人瑞則是1900年3月10日出生的牙買加人瑞紫羅蘭‧布朗。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。