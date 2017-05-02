法專家：大陸新航母屬上世紀50年代設計
中國大陸首艘自製航母4月26日舉行下水儀式，法國國際戰略關係研究所認為該航空母艦對於中國大陸來說是一大躍進，但從航母的建造來看，這依然屬於上世紀50年代設計的裝備。
法國國際戰略關係研究所28日發表一篇名為《介於國家創新和國際落後之間的中國第一艘自製航母》的文章，分析指出，該航母在很大程度上是受俄羅斯「庫茲涅佐夫」級航母的啟發。雖然，這艘新航母意味著中國造艦大躍進，但從航母的建造來看，這依然屬於上世紀50年代設計的裝備。
該文指出，新航母沒有彈射器，從技術和實戰的觀點來看，這表明它是有局限性的。再加使用柴油燃料使其在續航力受到限制，因為它必然需要定期加油。但從有利的方面來看，柴油可讓航母隨意休整待命。以法國核子動力航母「戴高樂號」為例，核子動力航母每5至6年就要停止運行18個月，相反，常規動力航母每2至3年只需休息幾個月的時間。
文章稱，中國的這艘新航母與美國航母相比，在設計上(不一定是在電子元件方面，而更多是在結構和機械化方面)相差幾十年。中國艦載機與美國相比也落下風。總之，美國航母所具有的執行任務的能力，也就是24小時所能執行的任務的數量，絕對是中國航母無法比擬的。
不過，大陸方面指出，外型、噸位與遼寧號相似的新航母具有「中國特色」，如艦島變小、結構優化，安裝四面主動相控陣雷達，可涵蓋360度搜索磁區；航母甲板變大，有效增加航母的作戰效率；機庫被優化變大，發揮航空兵作用。雖然不能與美國航母戰力相比，但已優於俄羅斯「庫茲涅佐夫」級航母原設計。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。