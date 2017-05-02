法專家：大陸新航母屬上世紀50年代設計

大陸首艘自製航母。（圖/取自觀察者網）

中國大陸首艘自製航母4月26日舉行下水儀式，法國國際戰略關係研究所認為該航空母艦對於中國大陸來說是一大躍進，但從航母的建造來看，這依然屬於上世紀50年代設計的裝備。

法國國際戰略關係研究所28日發表一篇名為《介於國家創新和國際落後之間的中國第一艘自製航母》的文章，分析指出，該航母在很大程度上是受俄羅斯「庫茲涅佐夫」級航母的啟發。雖然，這艘新航母意味著中國造艦大躍進，但從航母的建造來看，這依然屬於上世紀50年代設計的裝備。

該文指出，新航母沒有彈射器，從技術和實戰的觀點來看，這表明它是有局限性的。再加使用柴油燃料使其在續航力受到限制，因為它必然需要定期加油。但從有利的方面來看，柴油可讓航母隨意休整待命。以法國核子動力航母「戴高樂號」為例，核子動力航母每5至6年就要停止運行18個月，相反，常規動力航母每2至3年只需休息幾個月的時間。

文章稱，中國的這艘新航母與美國航母相比，在設計上(不一定是在電子元件方面，而更多是在結構和機械化方面)相差幾十年。中國艦載機與美國相比也落下風。總之，美國航母所具有的執行任務的能力，也就是24小時所能執行的任務的數量，絕對是中國航母無法比擬的。

不過，大陸方面指出，外型、噸位與遼寧號相似的新航母具有「中國特色」，如艦島變小、結構優化，安裝四面主動相控陣雷達，可涵蓋360度搜索磁區；航母甲板變大，有效增加航母的作戰效率；機庫被優化變大，發揮航空兵作用。雖然不能與美國航母戰力相比，但已優於俄羅斯「庫茲涅佐夫」級航母原設計。

(中時電子報)