遭嗆「沒資格留在演藝圈的G咖」 劉雨柔：你沒資格在人間

劉雨柔莫名遭網友嘲諷，是沒資格待在演藝圈的G咖。 (圖/劉雨柔臉書)

藝人劉雨柔以模特兒身分出道，直來直往的性格加上火辣身材，成為各大節目熱腰的常客，不過昨日她公開一封網有寄給她的私訊，不僅狠嗆她是G咖，還嘲諷「根本沒有資格在演藝圈」，這讓她也不甘示弱回擊。

劉雨柔在臉書公開網友傳的私訊，對方素未謀面卻狠酸她「唱歌難聽又不會主持，就連模特兒圈都不想留，再訓練個5年也是個無名小卒」，最後更狠嗆她「沒資格留在演藝圈」，莫名挨轟讓劉雨柔大感不解，不過高EQ的她則「依樣畫葫蘆」反擊對方，「你算是邊緣人，又狗嘴裡吐不出象牙，也不敢好好當人，妳一定是人類都不要你了，就算你再輪迴個5次也是個滋事份子」，最後更指名對方「你什麼臉都不敢露，根本沒資格在人間」，兩方隔空叫囂火藥味十足。

劉雨柔與男友即將步入婚姻。 (圖/本報系資料照)

未料對方不甘遭嗆，居然表示已跟律師聯繫好，甚至不排除提告，對此讓力挺她的粉絲直搖頭，紛紛要她別在意這種發言偏激的網友，但也不忘鼓勵她能在演藝圈闖出好成績，屆時好讓對方乖乖閉嘴。

(中時電子報)