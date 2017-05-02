瓊瑤為插管翻臉 繼子駁：父親沒病危，只是失智

瓊瑤為了要不要幫丈夫插管，和繼子女起衝突。(圖／本報系資料照)

知名作家瓊瑤近日在臉書透露，為了要不要讓丈夫平鑫濤插管，和繼子女起衝突，最後她無奈妥協，但深覺自己背叛了另一半，淚訴：「撕裂我、擊碎我的那根管子！」讓向來低調的平鑫濤兒子、皇冠出版社社長平雲發聲明，詳細說明父親的狀況。

平雲透露，父親確實有表示過，當他病危時，不要送加護病房，也不要氣切、電擊、插管、鼻胃管、導尿管，但醫生從頭到尾沒有判定平鑫濤病危或陷入重度昏迷，「他只是失智而已」，他認為瓊瑤只是不能接受父親「失智」。

「對於您來說，父親得了失智症，不再記得您，無法對您說愛，就是『沒有靈魂的肉體』，就不值得活下去，不如去安樂死。但對我們來說，即使父親得了失智症，不記得我們了也沒有關係，只要他在自己的世界裡好好地活著就足夠了」。

最後他沉痛請求瓊瑤，就將父親還給他們，他們都樂見對方能放下重擔，出去散心做自己喜愛的事，並希望這件「家務事」的紛紛擾擾，能夠到此為止。

(中時電子報)