基隆義二路民宅深夜大火 老夫婦嗆傷送醫
今（2）日凌晨0時許，基隆市義二路一棟民宅發燒大火，火勢從3樓延燒到4樓。經消防員搶救後，將70多歲的屋主胡姓老夫婦救出，火勢約20分鐘熄滅，其中胡妻被濃煙嗆暈，但仍有呼吸心跳，已送往醫院搶救。
原先住在屋內的胡姓老夫妻一度受困，消防員逐層搜索，先在樓梯間發現仍在喘息的胡翁，立刻背著他下樓，胡翁整張臉被濃煙燻黑驚魂未甫。數分鐘後在屋內發現吳妻，但吳妻已被嗆暈，失去意識但有心跳，消防員緊急送醫搶救。
警方調查發現，胡姓夫婦還有何1名40多歲兒子同住，但附近鄰居表示，這名胡子疑似精神狀況不穩定，事發前有聽到爭吵聲，但逐層搜查後都沒有發現他，警方推測他並不在屋內，起火原因仍待調查。
警方目前正調閱周邊監視器，尋找屋主的兒子下落，並協助火調人員釐清起火原因。
(中時)
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