李明賢酸蔡適應：你腦袋也是裝置藝術？

媒體日前報導，駐美代表處拿掉位在雙橡園的青天白日國徽，以綠色台灣立牌取代，外交部則澄清並未移除。外交部長李大維1日出示雙橡園照片，表示一張圖可以說明一切。（外交部提供）

綠委蔡適應昨質詢李大維說，根據《國徽法》規定，雙橡園的國徽並不符合《國徽法》，因此應該只是一種「裝置藝術」。對此，國民黨文傳會副主委李明賢則在臉書表示，國徽不只是裝置藝術，而是代表國家的象徵符號，青天白日都有其意義，李明賢說蔡適應說法扭曲事實與國家定位，「請問蔡委員，你的腦袋也是裝置藝術嗎？」

我國在美國重要地標的華府雙橡園前青天白日國徽，近日被綠葉小花與綠色台灣立牌取代，引來各界注意。外交部長李大維昨日到立院備詢時拿出雙橡園最新照片，新完成的造景和先前的照片比較，4月下旬國徽造型遍布植栽，昨日公布的新造景，在青天部分不種花草，露出深褐色土壤，僅「白日區」有種花草，「我愛台灣」立牌則移到花圃旁。

蔡適應昨日質詢李大維時指出，「雙橡園前面的國徽到底是什麼徽？」他說，查詢《國旗國徽法》，發現原始花圃與國徽規格不符，應該只是「裝置藝術」。

李大維則回應表示，錢復在1984年擔任駐美代表後，才開始做了一個花圃，李大維說園丁可能沒有像平常製作國旗、黨旗這麼精準。蔡適應則說應把台灣的樣子做出來，也讓google地圖上拍的到台灣。

對此，李明賢在臉書表示，國徽不只是裝置藝術，而是代表國家的象徵符號，青天白日都有其意義，綠委說法實在是扭曲事實與國家定位。就如腦袋指揮著人的思考，難道只是裝置藝術？「請問蔡委員，你的腦袋也是裝置藝術嗎？」

網友則回應表示「為了做官 ，有人連人格國格都可以拋棄」、「怎變綠色光芒」、「此綠委心態可誅」、「不淪不類的雙橡園國徽造景，看到好傷心難過啊」、「真的是天才，乾脆說中華民國只是個笑話好了」。

(中時電子報)