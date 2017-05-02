MLB Live》陳偉殷飆7K本季新高 平手退場無緣第3勝

陳偉殷第二度挑戰第3勝，演出3局無安打比賽。(美聯社)

效力馬林魚的陳偉殷2日掛帥先發對戰胡智為所屬的光芒，第二度挑戰第3勝，此役他僅被打2安、失2分，且飆出本季新高的7K，不過三振雖多，也送出4次保送，他6局投完用96球，隨後被換下場休息，而魚軍打者也未能在6下攻得超前分，讓他無緣斬獲第3勝，6局結束，兩隊戰成2比2。

陳偉殷前役對費城人，挨生涯首發滿貫炮吞敗，此役他再度向第3勝叩關，速球搭配狀況不錯的變速球，前3局面對7名打者雖投出1次保送，但沒有被擊出任何安打，演出3局無安打比賽，另還飆出4次三振，沒有失分。

陳偉殷繳好投，也隨即在1下就獲得火力奧援，趁著傷癒歸隊的歐多瑞希(Jake Odorizzi)開賽找太不到節奏，1棒的迪戈登(Dee Gordon)選到保送上壘，接著盜壘加上捕手的傳球失誤，無人出局就進占三壘，並在1出局後靠葉利奇(Christian Yelich)的高飛犧牲打，助馬林魚先馳得點1比0領先。

陳偉殷投了3局好球後，4上卻碰到亂流，先三振小蘇沙(Steven Souza Jr.)，接著被狄克生(Corey Dickerson)敲出第1支安打後，陳偉殷突找不到節奏，又保送小威克斯(Rickie Weeks.Jr)。隨後他雖解決布瑞德米勒(Brad Miller)，但二三壘有人時被貝克漢擊出中右外野二壘安打，失掉2分。

陳偉殷雖失分，隊友又馬上替他討回來，4下2出局後，歐蘇納相中歐多瑞希一記曲球，扛出左外野陽春炮，扳平比分。隊友以火力相挺，陳偉殷5上也回穩再演3上3下，且在第三度面對光芒前兩棒時，還連飆2K，未再讓光芒越雷池一步。

而前5局已用82球的陳偉殷，6下雖馬上抓到1出局，但壞球數遽增，接著保送小威克斯後，雖連抓2出局下莊，不過用球數已達96球，教練團也決定把他換下場休息，隨後魚軍6下未能取得領先，也確定陳偉殷無緣在此役奪得第3勝。總計陳偉殷投6局挨2安，飆7K、4次保送，失掉2分無關勝敗。

(中時電子報)