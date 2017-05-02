中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

MLB Live》陳偉殷飆7K本季新高 平手退場無緣第3勝

中時電子報
陳偉殷
陳偉殷第二度挑戰第3勝，演出3局無安打比賽。(美聯社)

效力馬林魚的陳偉殷2日掛帥先發對戰胡智為所屬的光芒，第二度挑戰第3勝，此役他僅被打2安、失2分，且飆出本季新高的7K，不過三振雖多，也送出4次保送，他6局投完用96球，隨後被換下場休息，而魚軍打者也未能在6下攻得超前分，讓他無緣斬獲第3勝，6局結束，兩隊戰成2比2。

陳偉殷前役對費城人，挨生涯首發滿貫炮吞敗，此役他再度向第3勝叩關，速球搭配狀況不錯的變速球，前3局面對7名打者雖投出1次保送，但沒有被擊出任何安打，演出3局無安打比賽，另還飆出4次三振，沒有失分。

陳偉殷繳好投，也隨即在1下就獲得火力奧援，趁著傷癒歸隊的歐多瑞希(Jake Odorizzi)開賽找太不到節奏，1棒的迪戈登(Dee Gordon)選到保送上壘，接著盜壘加上捕手的傳球失誤，無人出局就進占三壘，並在1出局後靠葉利奇(Christian Yelich)的高飛犧牲打，助馬林魚先馳得點1比0領先。

陳偉殷投了3局好球後，4上卻碰到亂流，先三振小蘇沙(Steven Souza Jr.)，接著被狄克生(Corey Dickerson)敲出第1支安打後，陳偉殷突找不到節奏，又保送小威克斯(Rickie Weeks.Jr)。隨後他雖解決布瑞德米勒(Brad Miller)，但二三壘有人時被貝克漢擊出中右外野二壘安打，失掉2分。

陳偉殷雖失分，隊友又馬上替他討回來，4下2出局後，歐蘇納相中歐多瑞希一記曲球，扛出左外野陽春炮，扳平比分。隊友以火力相挺，陳偉殷5上也回穩再演3上3下，且在第三度面對光芒前兩棒時，還連飆2K，未再讓光芒越雷池一步。

而前5局已用82球的陳偉殷，6下雖馬上抓到1出局，但壞球數遽增，接著保送小威克斯後，雖連抓2出局下莊，不過用球數已達96球，教練團也決定把他換下場休息，隨後魚軍6下未能取得領先，也確定陳偉殷無緣在此役奪得第3勝。總計陳偉殷投6局挨2安，飆7K、4次保送，失掉2分無關勝敗。

(中時電子報)

關鍵字：馬林魚光芒陳偉殷
好友人數

相關新聞

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。