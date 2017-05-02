女星遭陌生人捅死 男友悲痛告白

劉潔被刺身亡，男友悲痛貼出婚紗照告白。（圖／取自微博）

大陸女星「腿腿」劉潔因為活潑外向，也拍了不少有趣影片，累積不少粉絲。沒想到日前她到醫院探病，卻和一名醉漢發生衝突，她當場被捅了兩刀，傷重不治；而她的男友也證實腿腿的離世，更悲痛表示「我愛妳」，讓不少網友鼻酸。

據悉腿腿是在上月底與男友到醫院探病，沒想到在離去時因為撞到醉漢，雙方起了口角，怎知對方竟拿出刀朝腿腿心臟要害刺入，她當下就沒了生命跡象，儘管緊急入院救治，還是回天乏術。

腿腿的男友昨就在網上曬出兩人的婚紗照，悲痛告白「我愛妳，勝過一切。」更向外界表達關心，強調腿腿是個「好妻子、好女兒」，但他也呼籲別輕信網路謠傳的案發經過以及傷情，直言「這對腿腿不公平，對我和她的家人同樣不公平！」最後則感謝粉絲們這樣愛她。

(中時電子報)