紅蝦名廚Marco教學　完美燉飯4步驟

紅蝦名廚Marco，簡單4步驟教做完美海鮮青醬燉飯。（安永鮮物提供）

紅蝦名廚Marco Lotito馬可•洛帝托。（王英豪攝）

如何煮出完美義大利「海鮮青醬燉飯」，有些教學很複雜，但看Marco的料理教學影片，一邊笑著用中文說「你好」、「好吃」，一邊用橄欖油炒米、加高湯、煮蝦、拌青醬、煎干貝，沒幾分鐘，一盤充滿光澤與罪惡的「海鮮青醬燉飯」就輕輕鬆鬆端上桌。

這是Marco應安永鮮物之邀，由「吉克廚男日記」部落客Jeek操刀拍攝的教學影片，要告訴大家：「母親節，幹嘛到餐廳，自己在家煮，健康輕鬆又充滿歡笑。」

Marco Lotito馬可•洛帝托這兩年在台灣的知名度扶搖直上，出生於義大利南部那不勒斯，家族三代都是漁家，Marco從小就喜歡做菜並擅長海鮮料理，2010年在米蘭奪下義大利紅蝦評鑑最有創意餐廳的主廚，2015年與台義混血的太太來台，去年10月在Home Hotel大安館一樓開起Al Sorriso微笑義大利餐廳，短短一個多月就拿下紅蝦評鑑之台灣最佳4家義大利餐廳之一榮耀，速度之快，讓許多人訝異不已。

Marco做菜沒有一般米其林或紅蝦名廚的拘謹假惺惺，他十分輕鬆家常，不論高檔食材或平常的洋蔥、鮮蝦、玉米都運用自如，總能充分展現義大利人那種做菜就是生活的歡愉喜樂。

這款《海鮮青醬燉飯》，主要運用北海道大干貝、安永根島生態蝦或無毒白蝦、安永鱸魚高湯、義大利米、青醬罐頭，以及無鹽奶油、起司粉、橄欖油、百里香、大蒜、天然海鹽、黑胡椒等調味料，作法只有四大步驟：

1. 將義大利米，用橄欖油小火炒香。

2. 加入蓋過米粒的高湯，湯汁微微收乾後再次加入，重複動作至米粒半熟。

3. 加入蝦、青醬、鹽、奶油、帕達諾起司粉、黑胡椒，快速攪拌至米粒達到彈牙、尚有米心的口感。

4. 將干貝擦乾後，與百里香、大蒜大火煎烤，即可呈盤。

透過影片，料理步驟變得清楚簡單，接續還將有《石斑菲力佐花椰菜白醬》與《義大利肉醬寬扁麵》等兩道Marco私房教學影片發表，相關的食材，也多數可於安永鮮物門市購得，母親節期間均有優惠。影片可於「安永鮮物」或「吉克廚男日記」粉絲團查詢觀看。

(中時)