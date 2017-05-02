曾仁和5局飆7K 丟6分逃敗

曾仁和先發5局丟6分，幸運逃敗，仍開季2連勝。(中時資料照)

效力小熊2A投手曾仁和，昨晚先發面對勇士，前2局無失分，但3局後被突破防線，總計主投5局，被敲9支安打，丟6分、5責失，但狂飆7次三振，另有1個保送。曾仁和最終無關勝敗，本季自責分率增至3.67。

曾仁和5局退場時，球隊仍以2比6落後，隊友在後段全力反攻，最終以7比6險勝勇士2A球隊。曾仁和逃過敗投，仍是開季2連勝。曾仁和是先發投手，打第9棒，2打數1安打，被三振1次，打擊率2成50。

(中時電子報)