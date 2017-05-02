口口噴汁香腸　台畜精品肉舖春天上桌

口口噴汁辣味香腸，口口都噴汁。（陳志東攝）

ROU拼盤搭紅酒，很對味。（陳志東攝）

春季新菜「輕肉食」，多樣菜色儘量減少油膩增加時蔬與清爽。（RÒU by T-HAM提供）

典雅舒適空間，贏得設計獎項。（RÒU by T-HAM提供）

開餐廳，最重要是定位明確，到底是賣日式、義式、粵菜或小吃，總得讓人一進門就清清楚楚。但這家由台畜公司成立的《RÒU by T-HAM》精品肉舖無比灑脫，根本沒在理會什麼料理風格，菜單上從滷肉飯、台式香腸、牛排、西班牙火腿或日式握壽司都有，基本上，只要能把「肉」的滋味完美呈現就寫進菜單裡，店名「ROU」的發音就是「肉」，赤裸裸的專注在賣肉。

賣的不只台灣小鮮肉，而是網羅來自世界各地的好肉。從西班牙伊比利火腿、美國極黑金牌和牛、南九州畜產鹿兒島黑豬，還有台灣關山晶鑽豬....。這個由台畜公司第三代主導成立的空間，一樓是肉品、火腿等食材門市，2樓是餐廳，以年輕人的愛肉思惟出發，把各種好肉匯集，提供一個安心吃肉的地方。

最經典招牌是那塊「滿滿黑胡椒粒培根排」，12盎司售價1150元，使用豬腹脅肉，經過一週的低溫鹽漬、熟成，只用最簡單的天然辛香調料，再經7小時的胡桃木煙燻上色，上桌後一陣黑胡椒與煙燻香氣撲鼻而來，劃開之後可見肉體中心的粉色水嫩，嚐起來脆嫩油香，口味很重，非常適合4、5人一起分享。另外集結各種火腿的「ROU拼盤」，還有那「口口噴汁辣味香腸」都是招牌，搭配紅酒更享受。

《RÒU by T-HAM》餐廳去年9月才開幕，今年2月就拿下「2017年iF設計獎」優良設計品質標章，4月又再獲得「2017紅點產品設計大獎」，整體的門市與用餐空間相當舒適。

肉好吃，血壓還是要顧，餐廳4月推出春季新菜單，以「輕肉食」為主題，搭配更多樣的時蔬與異國特色食材，例如炙烤澳洲9+和牛、頂級勃根地紅酒燉和牛、主廚特製炙燒綜合握壽司、香烤壽司等等。其中「白酒燜蘑菇」嚴選台灣在地大蘑菇，與白酒和橄欖油拌炒出香氣，再和烤得焦脆的培根敲碎一起吃，滋味非常好。

警語：飲酒過量，有害健康

(中時)