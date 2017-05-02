才女作家逝 網轟：蔡英文你不要裝死

才女作家A女上月27日在台北住家內上吊自殺，結束26歲生命。（翻攝自臉書）

才女作家A女上月27日在台北住家內上吊自殺，結束26歲生命，出版社代發家屬聲明，指A女在8~9年前曾遭一名補教名師誘姦，成一輩子揮之不去的夢靨，並稱A女創作書籍中的角色，就是A女的親身經驗。網友除了肉搜書中狼師「李國華」外，也有網友怒批蔡英文你不要裝死、台南的其他立委呢？亭妃呢…

A女創作小說來揭露補教名師誘姦的惡行，但事發後，A女鬱鬱寡歡、走不出陰霾，選擇輕生，事件在網路發酵，網友紛紛肉搜這名補習班名師的身份，而遭影射的補教名師，教導過許多明星學校學生，近日有學生下課發現，貼在補習班牆外的名字，有工人正在移除。

目前，高雄市議員蕭永達在臉書表示，才女作家希望社會不要再出現第二個房思琪，補習班也不該淪為名師的性愛樂園，他將於今（2）日具名公布狼師姓名，為遏止歪風，願承擔所有法律責任。昨(1)日國民黨立委黃昭順質詢提及，憂鬱症及性侵創傷是國家要投入關注的課題。

另外，吳俊達律師認為，林姓作家的案件發生後迄今，相信已造成全國家長恐慌擔心，深怕自己小孩送去補習是羊入虎口。因此，不乏聲音要求檢察官應該主動發動偵查。

但事發後，台南社會局當天僅表示公開姓名就要處罰且連續罰。另外，民進黨立委林俊憲1日在臉書PO文，遭影射的補教名師一間資本額500萬的公司，竟年年得標政府兩三千萬標案，專靠吃政府標案過活，這單不單純？台南鄉親選我不是選假的！鄉民質疑衛福部圍事，以超高行政效率干預新聞報導，我也會一併要求了解。

有網友認為「蔡英文你不要裝死，你是總統，自家立委要查，你不給他幫助」、「鄉民聊這麼多天了，完全沒有立委想戳戳看才奇怪，但是怪的是，一堆想拼想要曝光的台南立委，居然安靜到如此，總之挺有意思！」、「順便落實讓補教老師實名制，禁止用假名」、「不過身為女性的蔡英文竟然對這件事一句話也沒說，只會叫人家去看通靈少女，真是夠了！」、「台南的其他立委呢？？憲哥加油rrr」、「亭妃呢…」

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(中時電子報)