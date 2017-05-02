2秒讓啼哭嬰兒變安靜 新手爸媽必學絕技

美國加利福尼亞州聖地牙哥男子發長音「Om」，20秒讓啼哭不止的小嬰兒奇蹟般安然入睡。(圖取自/《每日郵報》)

男子發「Om」長音，啼哭小嬰兒奇蹟般安然入睡。

近日，一則拍攝於美國加利福尼亞州聖地牙哥的短片走紅網路。短片中，一名男子正在哄嬰兒入睡，他簡單發了一個長音「Om」，原本啼哭不止的小嬰兒竟然奇蹟般安然入睡，用時僅20秒。新手爸媽可以學習，試試這招絕技。

據英國《每日郵報》報導，視頻短片中，一名男子側身抱著放聲大哭小女嬰，他溫柔地註視著女嬰，緩緩發出「Om」音，不過2秒，小女嬰瞬間止住了哭聲，然後在溫柔渾厚「Om」音中漸漸安靜、放鬆下來，甜蜜地進入了夢鄉。這位天才父親的神奇哄睡天賦令網友們驚訝。

據報導，這位父親是一位勵志演說家，長期的演講使他的聲音圓潤渾厚，且十分具有說服力。為了哄女兒不再哭啼，他發出了佛教咒語中的「Om」音，並持續長達20秒之久，讓女兒變得安靜、放鬆、入睡。

(中時電子報)