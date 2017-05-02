前瞻計畫 徐國勇：林全主導

徐國勇親自上電台說明。（趙雙傑攝）

行政院發言人徐國勇今（2）日上午接受Hit FM聯播網《蔻蔻早餐》主持人周玉蔻專訪，面對主持人查證外界相關傳言，徐國勇表示，前瞻計畫是行政院長林全主導！發動者當然是林全、拍板的是林全。

訪談過程中，主持人查證，有看到報導，也有人私下說，前瞻計畫是中央銀行總裁彭淮南建議蔡英文總統做，而且是彭淮南和前經濟部長何美玥這些「地下經濟部長」、「地下國發會主委」做的，不是閣員發動的？徐國勇澄清，不是這個樣子。

徐國勇說，他是在去年10月1日到任行政院發言人職務，就他瞭解，關於前瞻計畫，建議的人非常多。前瞻計畫的主導，「還是林全主導」，發動者當然是林全、拍板的是林全。

關於前瞻計畫，主持人持續追問，是否如傳言所稱，彭淮南去見蔡英文，然後蔡英文施壓給林全做，然後林全心不甘、情不願做？對此，徐國勇澄清，「沒有」。

面對主持人進一步詢問，這個政府究竟是誰在管？甚至有傳言說連行政院前副院長林信義都要負責經濟和國發會？徐國勇也澄清，「沒有這回事」！

(中時)