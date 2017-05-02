收賄案今預審 朴槿惠恐缺席
南韓前總統朴槿惠於上月被檢方正式起訴，首爾中央地方法院今（2）日進行首場預審，由於預審被告沒有出庭義務，外界猜測朴槿惠可能不會露面。
據《中央社》報導，韓媒指出，法院可能顧及此案件的重要性因此提前審理，而非外界認為總統大選（5月9日）結束後才舉行。由於預審是正式審理前整理論點的程序性聽證，被告不具出庭義務，朴槿惠可能缺席，由辯護律師代為出庭。據《韓聯社》報導，朴槿惠收賄案的預審將進行2~3次，可能於6月正式審理。
南韓檢方於上月17日對朴槿惠提出公訴，朴槿惠成為南韓憲政史上第3位因涉貪接受法庭審判的前總統，起訴包含強迫企業出資、收受鉅額賄賂、濫權等18項罪名，其中與密友崔順實的收賄金額更達592億韓元（約台幣15.8億元），然而朴槿惠始終否認一切指控，因此也有人猜測，朴槿惠可能會親自出庭捍衛清白。
(中時電子報)
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