收賄案今預審 朴槿惠恐缺席

收賄案今日預審，外界猜測朴槿惠可能不出庭。圖為朴槿惠去年因彈劾案公開向國民致歉。（翻拍自TV朝鮮／中央社）

南韓前總統朴槿惠於上月被檢方正式起訴，首爾中央地方法院今（2）日進行首場預審，由於預審被告沒有出庭義務，外界猜測朴槿惠可能不會露面。

據《中央社》報導，韓媒指出，法院可能顧及此案件的重要性因此提前審理，而非外界認為總統大選（5月9日）結束後才舉行。由於預審是正式審理前整理論點的程序性聽證，被告不具出庭義務，朴槿惠可能缺席，由辯護律師代為出庭。據《韓聯社》報導，朴槿惠收賄案的預審將進行2~3次，可能於6月正式審理。

南韓檢方於上月17日對朴槿惠提出公訴，朴槿惠成為南韓憲政史上第3位因涉貪接受法庭審判的前總統，起訴包含強迫企業出資、收受鉅額賄賂、濫權等18項罪名，其中與密友崔順實的收賄金額更達592億韓元（約台幣15.8億元），然而朴槿惠始終否認一切指控，因此也有人猜測，朴槿惠可能會親自出庭捍衛清白。

(中時電子報)